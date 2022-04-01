Какие автомобили получит Россия в ближайшие месяцы

Многие автомобильные заводы в России сегодня приостановили производство из-за отсутствия автокомпонентов, необходимых для сборки машин. К дефициту микрочипов, которыми страдал не только отечественный, но и мировой автопром в 2021 году, добавилось нарушение логистических цепочек поставок, связанное с наложенными на Россию в марте 2022 года санкциями.

Если учесть, что современный автомобиль не мыслится без сложной электроники, без современных систем безопасности, систем помощи водителям, становится понятно, почему в последние годы уровень локализации даже отечественных автомобилей в лучшем случае дотягивал до 70 - 80%. В глобальном автомире многое завязано на международную кооперацию и сотрудничество. В поставщиках даже отечественных LADA - сегодня полный «интернационал»: Германия, США, Чехия, Франция, Турция, Италия, Китай, Тайвань и другие.

В Минпромторге РФ принято каждую технологическую операцию в автопроме и долю комплектующих и узлов российского производства оценивать определенным количеством баллов. Так, например, сварка кузова «тянет» на 400 баллов, окраска - 500, штамповка деталей кузова - до 300 баллов, использование российского металла - 200. Солидную прибавку баллов дает собственное производство двигателей и коробок передач. Давайте вместе посмотрим, какие из популярных в России моделей обладают более высоким уровнем локализации производства, а соответственно сегодня менее подвержены дефициту компонентов.

Согласно таблице Минпромторга, которую опубликовало издание Autonews, по данной «считалке» самыми локализованными ожидаемо оказались модели марки LADA. Но даже самая локализованная из них - LADA Granta - из возможных 8800 баллов сумела набрать всего 4621. У других - ситуация еще хуже. Так, например, в ТОП-5 самых локализованных, помимо Granta, вошли также LADA Niva (4156 баллов), LADA Vesta (3995 баллов), LADA Largus (3420 баллов), Renault Duster и Renault Logan (2199 баллов). У корейских KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris - 1550 баллов. Уровень локализации Volkswagen Tiguan - 1025 баллов, Toyota RAV4 и Toyota Camry - 1000 баллов.

Чтобы организовать производство нужных комплектующих на территории страны, необходимо время. Поэтому тот же АВТОВАЗ перенес на апрель свой корпоративный отпуск, который обычно стартовал в середине июля - нужна передышка, чтобы попробовать найти новых поставщиков. Поэтому на ближайшие месяцы заявлены специальные версии некоторых моделей LADA, которые планируют вывести на рынок без ABS, ESP, подушек безопасности и системы экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС», без одного или двух датчиков кислорода в выпускной системе, с более простым блоком управления двигателя.

Но LADA, напомним, меньше остальных привязана к импортным комплектующим. У других - ситуация сложнее. Тем не менее - работают калининградский «Автотор», продолжается сборка на тульском заводе Haval, у них ситуация с поставками комплектующих пока не так сильно влияет на производственный процесс.

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