Почти 600 внедорожников LADA Niva Travel попали под отзыв из-за провода стартера

АВТОВАЗ проведет отзывную кампанию 593 автомобилей LADA Niva Travel. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат внедорожники, собранные в период с 2021-го по 2022 год.

В качестве причины отзыва называется необходимость проверки положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного ее контакта с защитным кожухом стартера. Таким образом, на автомобилях, которые попадают под отзывную кампанию, будет проведена проверка правильности установки плюсового провода стартера. В случае необходимости будет выполнен его перемонтаж.

Официальные дилеры LADA известят владельцев таких машин о необходимости проведения соответствующих работ в рамках отзывной кампании. Данные работы будут осуществляться бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев 2022 года в России было реализовано 40 423 новых автомобиля LADA (по данным АЕБ). Это на 19% меньше, чем в январе – феврале прошлого года.

Во сколько обходится содержание внедорожника LADA Niva Travel (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: LADA