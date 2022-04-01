В Красноярске открылся второй в России склад запчастей для автомобилей Chery и EXEED

На территории РФ появился второй региональный склад запасных частей, компонентов, аксессуаров и расходных материалов для автомобилей Chery и EXEED. Как сообщает пресс-служба АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», новый склад расположен в Красноярске, а его ассортимент идентичен тому, который имеется на складе в Московском регионе.

Напомним, что московский склад, относящийся к категории А, имеет площадь 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время на нем хранится более 10,5 тысячи наименований запасных частей, что количественно превышает 550 тысяч штук. Таким образом, это позволяет поддерживать уровень удовлетворения спроса в Центральном регионе не менее 90%.

Красноярский склад для автомобилей Chery и EXEED тоже относится к категории А, но его площадь вдвое меньше – 5 тысяч квадратных метров. Здесь тоже хранятся необходимые запчасти, аксессуары, допоборудование, масла и прочие материалы. Всего на этом складе представлено более 3200 наименований запасных частей (свыше 140 тысяч штук). Это также позволяет поддерживать высокий уровень удовлетворения спроса (не менее 90%) в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока.