Изменения, которые ждут автовладельцев в апреле: ОСАГО, тюнинг, регресс за ДТП

Апрель традиционно приносит с собой хлопоты для автомобилистов, связанные со сменой сезонных шин и первыми выездами на дороги «подснежников». В этом году к традиционным вещам он добавил изменения в ОСАГО, в тюнинге, а кроме того, именно в апреле ожидается принятие важных документов, отменяющих регресс в случае ДТП без техосмотра.

- Итак, ОСАГО. Еще в декабре 2021 года Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли снижать тарифы добросовестным и законопослушным водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Но введение новых коэффициентов страховых тарифов «бонус-малус» (КМБ) было отложено на апрель. С 1 апреля минимальный коэффициент, по которому теперь будут рассчитывать размер страховой премии, уменьшили с 0,5 до 0,46. Максимальная скидка за безаварийное вождение подросла на 4% и составила 54%. Для водителей из группы риска, которые совершали ДТП, максимальный объем КМБ повысили с 2,45 до 3,92. Представители Российского союза автостраховщиков уже подсчитали, что таким образом стоимость полиса для тех, кто ездит аккуратно, станет меньше на 8%. Удешевление полиса в первую очередь должны заметить водители, у которых безупречный стаж езды за рулем 10 и более лет.

Впрочем, эксперты почти уверены, что даже аккуратные водители не заметят эту скидку, поскольку стоимость полисов ОСАГО в ближайшее время все равно должна вырасти - по причине повышения стоимости ремонта и цены запчастей и нормо-часа работ. И здесь нельзя не вспомнить еще одно весеннее новшество. Стоимость ремонта автомобиля при наступлении страхового случая и по ОСАГО, и по каско начнут считать по новым справочникам, которые вступили в силу 19 марта.

- С 5 апреля 2022 года прекращается действие «зеленых карт» ОСАГО между Россией и Украиной. Об этом напоминает портал avtospravochnaya.com. Ранее между РСА и страховым бюро Украины было заключено соглашение о взаимном признании российских и украинских сертификатов (по типу ОСАГО при поездках за границу). Теперь упрощенка закончилась. С указанной даты ранее выданные «зеленые карты» считаются недействительными, независимо от даты их выдачи и срока действия. Теперь при въезде на территорию Украины россиянам понадобится приобретать украинский полис ОСАГО, если они едут на автомобиле, зарегистрированном в России. И наоборот.

- В апреле нас ждет традиционная сезонная смена шин. Напомним, что эксперты советуют заезжать на шиномонтаж не раньше, чем среднесуточная температура воздуха достигнет отметки плюс 5 - 7 градусов.

- С 1 апреля 2022 года вступает в силу новый ГОСТ Р 59889-2021, который объясняет все новые требования к тюнингу и изменению конструкции транспортных средств. Этот ГОСТ официально был утвержден в ноябре 2021 года. Он предназначен для того, чтобы упорядочить процедуру переоборудования автомобилей (в том числе и те, что перестроены на газобалонное оборудование). Новым ГОСТом утвержден перечень из 36 возможных изменений конструкции, куда вошли наиболее популярные у россиян доработки - шноркели, подножки, багажники на крыше, фаркопы, лебедки, дефлекторы и ряд других. Документом прописаны требования по их установке, а также - причины для отказа в регистрации. В нем также указан перечень доработок, которые запрещены, а также правила и требования к дистанционному узакониванию доработок.

- В течение последних лет в России не вводят сезонные ограничения на проезд грузовиков по федеральным трассам, но в некоторых регионах именно в апреле устанавливают временные ограничения, которые касаются проезда по региональным дорогам. Например, в Татарстане каждый год в апреле (и в этом году с 1 по 30 апреля) ограничивают движение транспорта, осевая нагрузка которого превышает 6 тонн. В противном случае перевозчику грозит солидный штраф. Запрету не подлежит транспорт, перевозящий пищевые продукты, животных, лекарства, семена, удобрения, топливо - но только в том случае, если грузоподъемность транспортного средства не превышает 16 тонн. В исключение также попадает транспорт, перевозящий твердые коммунальные бытовые отходы, если перевозка осуществляется специализированным мусоровозом (с осевой нагрузкой не более 10 тонн).

- В марте 2022 года США ввели ограничения на экспорт в Россию предметов роскоши, и в этот список вошли премиальные автомобили. С 5 апреля и власти Японии ввели аналогичный запрет. Посмотрим, удастся ли хотя бы частично, параллельному импорту, который разрешили в России, как-то обойти эти ограничения. Постановление подписано только вчера, и пока не известно, войдут ли в перечень товаров, возможных для параллельного импорта, автомобили и мотоциклы. Список еще не утвержден и не обнародован. В противном случае, россиянам на время объявленных санкций придется распрощаться не только с новыми «кадиллаками» и «джипами», но и с «лексусами», «инфинити» и некоторыми моделями «Тойота».

- Еще один сложный вопрос, который, вероятно, разрешится и будет принят в апреле. 23 марта 2022 года Совет Федерации одобрил поправки в закон об ОСАГО, которые вводят перестраховочный пул и отменяют регресс в случае ДТП без техосмотра. Документы уже переданы на подпись Президенту РФ, после публикации подобных проектов дается обычно дней 10 до вступления изменений в силу. Сам вопрос непростой, но постараемся объяснить суть принятых поправок. Среди транспортных средств есть категории, у которых частота ДТП больше, чем у среднестатистического водителя, который возит семью на личном транспорте. Это категория такси, автобусы, грузовики, мотоциклы. И есть регионы, в которых частота ДТП больше, чем в среднем по России. Для этих категорий Российский союз автостраховщиков создал свой механизм в законе об ОСАГО - чтобы выплаты по высокоубыточным сегментам транспорта распределялись на все страховые компании, участвующие в выдаче полисов.

А что касается «регресса» - это ситуация, когда автовладелец нарушил требования по ОСАГО, в результате чего страховая компания получает право требовать с него сумму ущерба, выплаченную пострадавшей стороне в ДТП. Раньше регресс касался всех транспортных средств, которые не прошли техосмотр и водители которых не имеют действующей диагностической карты. Теперь же регресс останется только для такси, автобусов и грузовиков, оборудованных для перевозки опасных грузов или пассажиров - в случае отсутствия действующей диагностической карты техосмотра, независимо от причины ДТП.

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Фото: АВТОСТАТ