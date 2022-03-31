Вьетнамский автопроизводитель объявил о строительстве завода электрокаров в США

Производитель электромобилей VinFast объявил о строительстве своего предприятия в США (в Северной Каролине). В проект планируется вложить $2 млрд, в планах выпуска - легковые автомобили, автобусы, аккумуляторы для электромобилей. Издания Autonews и Carsweek сообщили подробности, сопутствующие процессу. Год назад VinFast открыл штаб-квартиру в Лос-Анджелесе, на данный момент вьетнамцы получают все необходимые разрешения, а на апрельском автосалоне в Нью-Йорке в качестве премьеры хотят продемонстрировать линейку своих автомобилей.

На данный момент известно, что завод заработает уже в 2024 году и на начальном этапе сможет выпускать до 150 тыс. единиц техники ежегодно. В ближайших планах вьетнамцев - выпуск на американской площадке кроссоверов - семиместного VF 9 и пятиместного VF 8. Первый относится к среднему классу, имеет 4750 мм в длину, мотор 408 л.с., на одной зарядке может проехать 510 км. Второй - немного крупнее: длина 5118 мм, мотор 408 л.с., без подзарядки может проехать около 680 км. О техническом оснащении продуктов вьетнамского автопроизводителя можно получить представление из более ранних публикаций «АВТОСТАТа» здесь. В 2021 году представители некоторых автомобильных СМИ после первых презентаций компании на зарубежных рынках назвали их прямыми конкурентами Tesla.