Вьетнамский автопроизводитель объявил о строительстве завода электрокаров в США

Производитель электромобилей VinFast объявил о строительстве своего предприятия в США (в Северной Каролине). В проект планируется вложить $2 млрд, в планах выпуска - легковые автомобили, автобусы, аккумуляторы для электромобилей. Издания Autonews и Carsweek сообщили подробности, сопутствующие процессу. Год назад VinFast открыл штаб-квартиру в Лос-Анджелесе, на данный момент вьетнамцы получают все необходимые разрешения, а на апрельском автосалоне в Нью-Йорке в качестве премьеры хотят продемонстрировать линейку своих автомобилей.
На данный момент известно, что завод заработает уже в 2024 году и на начальном этапе сможет выпускать до 150 тыс. единиц техники ежегодно. В ближайших планах вьетнамцев - выпуск на американской площадке кроссоверов - семиместного VF 9 и пятиместного VF 8. Первый относится к среднему классу, имеет 4750 мм в длину, мотор 408 л.с., на одной зарядке может проехать 510 км. Второй - немного крупнее: длина 5118 мм, мотор 408 л.с., без подзарядки может проехать около 680 км. О техническом оснащении продуктов вьетнамского автопроизводителя можно получить представление из более ранних публикаций «АВТОСТАТа» здесь. В 2021 году представители некоторых автомобильных СМИ после первых презентаций компании на зарубежных рынках назвали их прямыми конкурентами Tesla.
Для справки: компания VinFast основана в 2017 году. Ее основатель Фам Нят Выонг - первый долларовый миллиардер из Вьетнама, который получил образование в Москве (Российский геологоразведочный университет) и заработал свой начальный капитал на производстве лапши быстрого приготовления, потом занимался недвижимостью. Первые прототипы автомобилей марки показаны осенью 2018 года на Парижском автосалоне, на рынок машины вышли весной 2019 года. Сегодня перед VinFast поставлена задача стать глобальной компанией, поставляющей свои продукты в США, Канаду, Европу. В списках потенциальных экспортных рынков в 2021 году называлась Россия.
О нюансах эксплуатации электромобилей читайте в специальном материале, подготовленном агентством «АВТОСТАТ».
Фото: VinFast, carsweek