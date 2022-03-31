Банкавто: в феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 240 млрд рублей

Это на 12% больше, чем в феврале 2021 года. Затраты выросли по всем маркам, кроме российских. Причем расходы россиян на покупку китайских автомобилей увеличились вдвое Банкавто (маркетплейс по покупке и продаже автомобилей) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам февраля 2022 года. Согласно результатам исследования, данный показатель составил 239 млрд 313,7 млн рублей, что на 12% больше, чем в феврале 2021-го (213 млрд 503,5 млн рублей). При этом в последний зимний месяц всего было реализовано 111 тыс. машин – на 7% меньше, чем феврале 2021 года (119,4 тыс. шт.). Традиционно больше всего денег тратится на покупку кроссоверов и внедорожников: в феврале сегмент SUV занял 68% финансовой емкости рынка. По происхождению брендов лидерство в этом плане по-прежнему сохраняют европейские автопроизводители, на долю которых в феврале пришлось 38%. Стремительно увеличивается и «доля китайцев» в финансовой емкости рынка, которая достигла в феврале уже 9%. При этом рост затрат произошел по всем маркам, кроме российских. Также снизились затраты на покупку машин классов C, D, E, F и купе/кабриолетов. Доля премиального сегмента снизилась, массового – выросла В феврале уменьшилась доля автомобилей премиального сегмента в финансовой емкости рынка – до 26% (29% – в феврале 2021-го) на фоне увеличения доли массового сегмента с 71% до 74%. В последний зимний месяц 2022 года жители нашей страны потратили на покупку новых машин премиум-сегмента 62,8 млрд рублей, что на 1% больше, чем год назад, а на автомобили массового сегмента – 176,5 млрд рублей (+16%).

Доля «европейцев» уменьшилась, но на их лидерстве это не сказалось Покупатели автомобилей в нашей стране традиционно отдают предпочтение европейским маркам. Даже несмотря на то, что по итогам февраля их доля в общем объеме потраченных средств сократилась до 38% (в феврале 2021 года – 41%). В последний зимний месяц новые легковые автомобили европейских брендов разошлись тиражом в 30,5 тыс. единиц, что соответствует сумме затраченных денег в почти 90 млрд рублей. На второй строчке по объему потраченных средств оказались японские марки с показателем чуть более 58 млрд рублей. При этом доля «японцев» в финансовой емкости рынка осталась на уровне годичной давности – 24%. Третье место тут заняли корейские бренды, на которые в феврале было потрачено 46,6 млрд рублей, что составляет 19% от всех денег. С другой стороны, по продажам «корейцы» (28,9 тыс. шт.) уступают лишь «европейцам», с существенным отрывом опережая «японцев» (18,6 тыс. шт.).

Китайские марки «в деньгах» снова опередили российские Российские марки по продажам опережают китайские, но «в деньгах» отстают от них. Так, в феврале 2022 года машины отечественных брендов разошлись тиражом в 22,1 тыс. единиц, а потрачено на них было 20,9 млрд рублей. В свою очередь автомобили китайских марок были куплены в количестве 10,5 тыс. штук, но затраты по ним составили 22,2 млрд рублей. И если доля российских марок в финансовой емкости по сравнению с февралем 2021-го снизилась с 10% до 9%, то у «китайцев» она выросла почти вдвое – с 5% до 9%. Также стоит отметить, что только у отечественных брендов затраты на покупку машин упали (-4%), в то время как у всех других они выросли, причем у китайских сильнее всего (в 2,2 раза). Как отмечает эксперт маркетплейса Банкавто Сергей Власов, сегодня только китайские компании показывают рост на падающем российском авторынке. «Действительно, в феврале «просели» все, кроме «китайцев», которые продолжают идти против рынка. Если продажи новых легковых автомобилей упали на 7%, то марки из КНР показали их рост на 70%. Как следствие, растет их рыночная доля. А вкупе с более высокой средней ценой по сравнению с отечественными машинами это оборачивается и увеличением доли «китайцев» в финансовой емкости рынка», – подчеркивает эксперт. Что касается американских марок, то на покупку их автомобилей в феврале было потрачено 1,7 млрд рублей. Это на 14% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Несмотря на прирост, доля «американцев» в финансовой емкости российского рынка все так же остается самой маленькой по сравнению с другими марками – лишь около 1%.