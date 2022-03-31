Банкавто: в феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 240 млрд рублей | АВТОСТАТ

Банкавто: в феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 240 млрд рублей

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Банкавто: в феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 240 млрд рублей

Это на 12% больше, чем в феврале 2021 года. Затраты выросли по всем маркам, кроме российских. Причем расходы россиян на покупку китайских автомобилей увеличились вдвое

Банкавто (маркетплейс по покупке и продаже автомобилей) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам февраля 2022 года. Согласно результатам исследования, данный показатель составил 239 млрд 313,7 млн рублей, что на 12% больше, чем в феврале 2021-го (213 млрд 503,5 млн рублей). При этом в последний зимний месяц всего было реализовано 111 тыс. машин – на 7% меньше, чем феврале 2021 года (119,4 тыс. шт.).

Традиционно больше всего денег тратится на покупку кроссоверов и внедорожников: в феврале сегмент SUV занял 68% финансовой емкости рынка. По происхождению брендов лидерство в этом плане по-прежнему сохраняют европейские автопроизводители, на долю которых в феврале пришлось 38%. Стремительно увеличивается и «доля китайцев» в финансовой емкости рынка, которая достигла в феврале уже 9%. При этом рост затрат произошел по всем маркам, кроме российских. Также снизились затраты на покупку машин классов C, D, E, F и купе/кабриолетов.

Доля премиального сегмента снизилась, массового – выросла

В феврале уменьшилась доля автомобилей премиального сегмента в финансовой емкости рынка – до 26% (29% – в феврале 2021-го) на фоне увеличения доли массового сегмента с 71% до 74%. В последний зимний месяц 2022 года жители нашей страны потратили на покупку новых машин премиум-сегмента 62,8 млрд рублей, что на 1% больше, чем год назад, а на автомобили массового сегмента – 176,5 млрд рублей (+16%).

Банкавто: в феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 240 млрд рублей

Доля «европейцев» уменьшилась, но на их лидерстве это не сказалось

Покупатели автомобилей в нашей стране традиционно отдают предпочтение европейским маркам. Даже несмотря на то, что по итогам февраля их доля в общем объеме потраченных средств сократилась до 38% (в феврале 2021 года – 41%). В последний зимний месяц новые легковые автомобили европейских брендов разошлись тиражом в 30,5 тыс. единиц, что соответствует сумме затраченных денег в почти 90 млрд рублей.

На второй строчке по объему потраченных средств оказались японские марки с показателем чуть более 58 млрд рублей. При этом доля «японцев» в финансовой емкости рынка осталась на уровне годичной давности – 24%.

Третье место тут заняли корейские бренды, на которые в феврале было потрачено 46,6 млрд рублей, что составляет 19% от всех денег. С другой стороны, по продажам «корейцы» (28,9 тыс. шт.) уступают лишь «европейцам», с существенным отрывом опережая «японцев» (18,6 тыс. шт.).

Банкавто: в феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 240 млрд рублей

Китайские марки «в деньгах» снова опередили российские

Российские марки по продажам опережают китайские, но «в деньгах» отстают от них. Так, в феврале 2022 года машины отечественных брендов разошлись тиражом в 22,1 тыс. единиц, а потрачено на них было 20,9 млрд рублей. В свою очередь автомобили китайских марок были куплены в количестве 10,5 тыс. штук, но затраты по ним составили 22,2 млрд рублей. И если доля российских марок в финансовой емкости по сравнению с февралем 2021-го снизилась с 10% до 9%, то у «китайцев» она выросла почти вдвое – с 5% до 9%. Также стоит отметить, что только у отечественных брендов затраты на покупку машин упали (-4%), в то время как у всех других они выросли, причем у китайских сильнее всего (в 2,2 раза).

Как отмечает эксперт маркетплейса Банкавто Сергей Власов, сегодня только китайские компании показывают рост на падающем российском авторынке. «Действительно, в феврале «просели» все, кроме «китайцев», которые продолжают идти против рынка. Если продажи новых легковых автомобилей упали на 7%, то марки из КНР показали их рост на 70%. Как следствие, растет их рыночная доля. А вкупе с более высокой средней ценой по сравнению с отечественными машинами это оборачивается и увеличением доли «китайцев» в финансовой емкости рынка», – подчеркивает эксперт.

Что касается американских марок, то на покупку их автомобилей в феврале было потрачено 1,7 млрд рублей. Это на 14% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Несмотря на прирост, доля «американцев» в финансовой емкости российского рынка все так же остается самой маленькой по сравнению с другими марками – лишь около 1%.

Банкавто: в феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 240 млрд рублей

Кроссоверы и внедорожники наращивают свою долю

Доля сегмента SUV, который является крупнейшим на российском рынке, продолжает расти. По итогам февраля на долю новых кроссоверов и внедорожников пришлось 53% от всех продаж и 68% – от потраченных денежных средств. При этом оба показателя выросли по отношению к результатам годичной давности. Так, в феврале 2021-го сегмент SUV «в штуках» занимал 49%, а «в деньгах» – 65%. Всего же в последний месяц зимы было куплено 59,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников на сумму 162 млрд 807,3 млн рублей. Как итог, в продажах сегмент SUV вырос на 1%, а в финансовой емкости – на 17%.

Второе место среди всех сегментов на авторынке РФ занимают автомобили В-класса. В феврале жители нашей страны приобрели 39,4 тыс. таких машин, потратив на это 43 млрд 825,9 млн рублей. И если в продажах сегмент В «просел» на 15%, то в денежном выражении он вырос на 4%. А его доля составила: 35% – от объема реализации и 18% – от финансовой емкости. При этом год назад данные показатели были выше (39% и 20% соответственно).

Руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов предполагает, что в марте ситуация на российском рынке может кардинально измениться. «Да, в феврале тенденция предыдущих месяцев продолжилась – сегменты В и SUV в общей сложности заняли свыше 85% на нашем рынке как по продажам, так и по емкости. Но начавшаяся в конце зимы военная спецоперация на Украине привела к тому, что целый ряд автопроизводителей на неопределенный срок приостановил поставки автомобилей на рынок, а цены на них просто улетели в космос. Скорее всего, оба сегмента так и останутся на лидерских позициях, но их показатели как «в штуках», так и «в деньгах» наверняка резко упадут, причем не у только у них. Увы, но в нынешних условиях очень сложно рассчитывать на покупательскую активность», – считает он.

На долю же остальных сегментов в феврале нынешнего года в общей сложности пришлось 14% от всей финансовой емкости рынка, что составляет 32,7 млрд рублей. В то же время в пяти из них зафиксировано снижение суммы затраченных денежных средств по отношению к февралю 2021-го: C (-1%), D (-17%), Е (-11%), F (-4%) и купе/кабриолеты (-7%). Во всех же остальных сегментах был отмечен рост финансовой емкости, а наибольшим он оказался у MPV (более чем в 12 раз).

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

Фото: Бизнес Кар, ВАГНЕР, EXPOCAR, АБС-Авто Сочи

Источник: АВТОСТАТ

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