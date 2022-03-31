В условиях действующих санкций Правительство РФ легализовало параллельный импорт

В качестве новой меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций Правительство РФ отдельным постановлением разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства «без согласия правообладателей». Документ отменяет ответственность за так называемый параллельный импорт. В условиях внешних ограничений принятое решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

В своем вступительном слове на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций премьер-министр Михаил Мишустин пояснил: «Цель этого механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя. Недавно принят закон, наделяющий Правительство правом определять перечень продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира. Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков».

Перечень товаров, которые можно будет ввозить на территорию России в рамках этого механизма, сформирует и утвердит Минпромторг. Он будет составлен с учетом предложений отраслевых ведомств. В отношении товаров из этого перечня будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры, на них (важный момент!) будет распространяться гарантия. По всей видимости, сюда попадут и запчасти для автомобилей.

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