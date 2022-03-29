Renault рассматривает вариант о передаче права собственности на АВТОВАЗ

Renault рассматривает возможность передачи своего контрольного пакета акций АВТОВАЗа. Об этом на своем официальном сайте сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники внутри руководства компании. Пока подобные обсуждения не являются публичными, и данный вариант возможного развития событий - лишь один из многих, в ответ на ситуацию, которая возникла в ходе военной операции России на Украине.

Напомним, у Renault в России два автомобильных предприятия - полностью принадлежащий французской компании завод в Москве и АВТОВАЗ, которым французы владеют в партнерстве с российской госкорпорацией «Ростех». На прошлой неделе производственная деятельность московской площадки была приостановлена, на тольяттинской - весь март сборка машин шла с остановками конвейера и не на всех линиях. Это было связано как с перебоями в поставках комплектующих, так и с логистическими трудностями, которые усилились вместе с санкциями в отношении России со стороны ряда европейских стран и США.

Как сообщает Bloomberg, передача акций Renault партнеру могла бы «освободить автопроизводителя от юридической ответственности перед российским бизнесом по производству LADA и его 45 000 сотрудников». Но французский автопроизводитель не сможет осуществить передачу своей 68%-ной доли в АВТОВАЗе другому акционеру, государственной корпорации «Ростех», поскольку российский партнер находится под санкциями. При этом источники подтверждают, что пока никаких официальных решений о продаже доли принято не было и могут появиться какие-то другие возможности для продолжения бизнеса.

Известно, что сам французский автопроизводитель в конце 2021 года оценивал свой бизнес в России в 2,2 млрд евро (2,4 млрд долларов) и считал Россию своим вторым по величине рынком. Однако инвесторы обеспокоены способностью компании поддерживать стабильные показатели в свете вероятных перебоев с поставками, более высоких затрат на вывод новинок и зависимости от европейского автомобильного рынка. С начала военной операции России на Украине акции Renault уже серьезно упали, и, согласно рейтингу S&P Global Inc., прогноз остается негативным.

С одной стороны, АВТОВАЗ производит два самых продаваемых автомобиля в России (оба - под маркой LADA, которая занимает около пятой части местного рынка). Кроме того, согласно последнему годовому отчету, в 2021 году Renault получила около 10% своей выручки именно в России, а рентабельность АВТОВАЗа составила 8,7%, что намного выше, чем 0,6%, достигнутые автомобильным подразделением Группы без участия предприятия.

С другой стороны, автозаводы в России испытывают трудности с производством автомобилей из-за нехватки импортных запчастей и значит придется тратить больше денежных средств. Renault на прошлой неделе уже пересмотрела в сторону понижения свой финансовый прогноз на 2022 год в связи с решением по России и заявила, что это приведет к снижению стоимости российского бизнеса в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие.

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Фото: АВТОВАЗ