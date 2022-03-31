Рынок подержанных люксовых автомобилей в феврале увеличился на 60%

В последний зимний месяц россияне стали обладателями 166 люксовых автомобилей с пробегом. Это на 60% больше, чем в феврале 2021 года. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую информацию АО «Электронный паспорт».

Наиболее популярной маркой вторичного рынка в сегменте Luxury является Bentley, на долю которой в феврале пришлось 45%. Так, за весь прошлый месяц жители РФ приобрели 74 подержанные машины этого бренда. Почти вдвое меньше было куплено б/у автомобилей другой британской марки – Rolls-Royce (39 шт.). С небольшим отставанием тройку лидеров замкнул Maserati (35 шт.). Кроме этого, в феврале было перепродано 11 машин Lamborghini, 4 – Ferrari и 3 – Aston Martin.

Лидерство среди люксовых моделей с пробегом по итогам февраля принадлежит Bentley Continental GT, которая разошлась тиражом в 35 единиц. Второе место тут занял кроссовер Maserati Levante, который был куплен в количестве 25 подержанных экземпляров. На третьей позиции модельного рейтинга расположился Bentley Continental Flying Spur (22 шт.). У других моделей сегмента Luxury объем перепродаж в феврале составил менее 20 штук.

Что касается итогов двух месяцев 2022 года, то за этот период на вторичном рынке РФ было куплено 277 люксовых машин. И это на 48% превышает результат января – февраля прошлого года.

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Фото: Рольф