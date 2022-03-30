В 2023 году на рынок выйдет первая электрическая модель Maserati

Бренд Maserati хочет стать первым из итальянских люксовых брендов, который сделает всю свою модельную линейку электрической. Он готовит к производству новый модельный ряд - Folgore (в переводе с итальянского «folgore» значит «молния»). Как пишет издание InsideEVs, ссылаясь на информацию от производителя, первой «молнией» станет новое поколение двухдверного GranTurismo, который хотят вывести на рынок уже в 2023 году. Причем, по слухам, производитель готовит сразу и открытую версию GranCabrio.

Есть сведения, что силовая установка модели будет включать три независимых электромотора (один - на передней оси, два - на задней), суммарная отдача которых составляет 1200 лошадиных сил. Облегченная технология, примененная к архитектуре, корпусу и двигателю, спортивный дизайн, инверторы формулы E позволят модели сохранить высокие скоростные качества: разгон до 100 км/ч обещан меньше чем за 3 секунды. Максимальную скорость планируют ограничить с помощью электроники на отметке 300 км/ч. Известно, что суперкар продолжит оснащаться фирменной системой управления Maserati (VDCM).

Второй моделью в электролинейке Folgore может стать электрическая версия недавно представленного внедорожника Grecale. А в планах на 2024 год - новый суперкар MC20 и большой внедорожник Levante. В 2025-м очередь по электрификации дойдет до седанов Ghibli и Quattroporte. Впрочем, недавно на рынке прошла информация, что Ghibli готовятся отправить в отставку, и 2022 год станет для нее последним на производстве.

Так или иначе, но заявлено, что весь модельный ряд Maserati в 2025 году получит электропривод. В течение следующих пяти лет Maserati планирует предлагать покупателям автомобили как с двигателями внутреннего сгорания, так и электрические, а вот с 2030 года перейдет только на выпуск и продажу электромобилей.

Производитель также обещает клиентам дать «новую архитектуру подзарядки» с 800-вольтовой технологией, что позволит батареям восполнять запасы энергии достаточно быстро.

О нюансах эксплуатации электрокаров в разных странах мира читайте в специальном материале, подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Maserati