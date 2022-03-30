Из-за роста цен на автомобили в России предложили возобновить госпрограмму утилизации

Возобновить государственную программу утилизации автомобилей в России, причем на новых условиях, предложил руководитель ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Напомним, программа действовала в 2010 - 2011 годах. Тогда за сдачу в утиль легкового автомобиля старше 10 лет его владелец мог получить скидку в 50 тысяч рублей при покупке любого автомобиля отечественной сборки. В результате в утиль было сдано около 600 тысяч легковых машин. В 2014 году условия немного изменились, возможности расширились: в рамках программы обновления автопарка стало возможным сдать не только легковой автомобиль, но и грузовой, и автобус. Размер скидок при этом начал варьироваться. Так, для сдавших грузовик при покупке аналогичного транспортного средства (прием через дилеров, trade-in) скидка могла достигать 350 тыс. рублей.

«Руслом.ком» выступил с инициативой возобновить программу - в качестве поддержки отечественной промышленности - и направил свои предложения в Минпромторг. Как сообщают «Известия», ознакомившиеся с предложениями, речь идет о том, чтобы программа утилизации автомобилей получила статус бессрочной, ломосбором занимались только лицензированные компании (для этого должен быть создан реестр утилизаторов), для иных «сборщиков» предусмотреть законодательно солидные штрафы. А чтобы подогреть интерес автовладельцев к сдаче старых авто - необходимо увеличить «трейд-иновую скидку» с 50 тысяч рублей до 150 тысяч, с учетом выросших цен, как на рынке новых автомобилей, так и по автомобилям с пробегом.

Председатель комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Александр Кобенко, на которого ссылаются «Известия», считает предложения «Руслом.Кома» глубоко проработанными, но думает, что на практике скидка должна составлять 15 - 20% от цены нового автомобиля. На фоне того, что покупательная способность населения снижается, это было бы хорошим стимулом.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний возраст парка транспортных средств в России в прошлом году составлял чуть более 15 лет. При этом в некоторых категориях этот показатель был значительно выше: мотоциклы – около 29 лет, грузовики – порядка 22 лет, автобусы – примерно 17 лет, LCV – почти 16 лет, легковые автомобили – около 14 лет. С учетом отсутствия госпрограммы и сворачивания программ trade-in многими автопроизводителями за год ситуация вряд ли могла измениться в лучшую сторону.

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