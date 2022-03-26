Российские автовладельцы могут лишиться гарантийного ремонта

У российских автодилеров подошли к концу некоторые оригинальные запчасти и расходные материалы. Нельзя достать детали по многим позициям, к примеру, к автомобилям Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda, выяснила «Газета.Ru» в автоцентрах. За неимением фирменных деталей дилеры предлагают бывшие в употреблении и неоригинальные компоненты. В свою очередь, юристы предупреждают, что граждане могут разорить автодилеров массовыми исками с требованием выплатить неустойки и вернуть деньги за машины, причем по актуальным ценам.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним в Россию может привести к росту угонов с целью разбора машин на запчасти. Очевидно, что их количество увеличится, особенно по наиболее востребованным маркам и моделям автомобилей. Эксперты также не исключают, что на этой волне активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП с целью получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей.

Какие автомобили являются наиболее выгодными во владении, можно узнать здесь.

Фото: «Автоимпорт»