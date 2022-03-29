Семиместная Hyundai Creta выходит на новые рынки

Семиместный кроссовер Hyundai Creta Grand стал «глобальной» моделью – вслед за Мексикой новинку предложили в Южной Африке. Исходный Hyundai Alcazar по-прежнему выпускают в Индии. Какой рынок станет для удлиненной Creta следующим, не сообщается.

Как пишет портал Motor.ru, от российской «Креты» версия Grand отличается растянутой на 15 см колесной базой, увеличенной 4 см крышей и вытянутым на 5 см задним свесом. Объем багажника сократился почти в 2,5 раза до 180 литров.

Семиместная Hyundai Creta Grand смотрится органично, ведь оригинальных деталей достаточно. Предусмотрены иные задние фонари, пятая и задние двери, по-другому оформлены задний бампер и радиаторная решетка. Клиренс африканского кроссовера – 200 мм.

В Южной Африке продажи Hyundai Creta Grand начнутся с двух богатых комплектаций. Уже в базовое оснащение войдут светодиодная оптика, легкосплавные 17-дюймовые диски, шесть подушек безопасности, информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль и отделка салона искусственной кожей.

За доплату кроссовер получит 10,2-дюймовую виртуальную приборную панель, 18-дюймовые колеса, парктроники, передние кресла с вентиляцией и откидными столиками для задних пассажиров, а также панорамную крышу. А вот полный привод для Creta Grand не предусмотрен, ведь полузависимая задняя подвеска безальтернативна.

В ЮАР для Creta Grand предусмотрены те же силовые агрегаты, что для Alcazar в Индии: базовая версия оснащается 159-сильным (191 Нм) бензиновым атмосферным мотором 2.0 и 6-скоростной «механикой», за доплату доступны 6-диапазонный «автомат» и 1,5-литровый 116-сильный (250 Нм) турбодизель. Турбомотор 1.4, который есть у обычной африканской «Креты», новинке не положен. Hyundai Creta Grand стоит от 450 тыс. рэндов (30,8 тыс. долларов), тогда как обычную Creta в ЮАР можно купить за 390 тыс. рэндов (26,7 тыс. долларов).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Hyundai сертифицировала в России «спортивную» версию кроссовера Creta N Line, следует из расширенного сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель. Стоит отметить, что на сегодняшний день кроссовер в таком исполнении не продается ни на одном рынке в мире. В России же Creta N Line планировалось представить до конца первого квартала, и публикация ОТТС подтверждает эти планы, но сроки выхода на рынок теперь неясны.

Напомним, в России Hyundai Creta второго поколения был представлен в июне прошлого года, а официальные продажи новинки стартовали в конце июля. При этом кроссовер для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

На сегодняшний день Hyundai Creta доступна по цене от 1 млн 659 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

Стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta остается самой продаваемой моделью SUV на российском рынке. По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация Hyundai Creta в нашей стране составила 8491 автомобиль, что на 31% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: Hyundai