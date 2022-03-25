Chery впервые показала новый Tiggo 8 Pro

Компания Chery опубликовала фотографии кроссовера Tiggo 8 Pro, премьера которого должна состояться на Пекинском автосалоне в апреле, а в продаже новинка ожидается уже в мае. В Китае автомобиль станет третьей моделью в линейке семейства наряду Tiggo 8 и Tiggo 8 Plus (в России последний продается с приставкой Pro). Производитель рассчитывает, что благодаря внешним и внутренним изменениям Tiggo 8 Pro должен стать более привлекательным для молодой аудитории покупателей, пишет портал «Китайские автомобили».

Габариты Tiggo 8 Pro в длину, ширину и высоту составляют 4745, 1860 и 1745 мм соответственно, а колесная база – 2710 мм. В соответствии с модными трендами, радиаторная решетка стала ощутимо больше и получила Х-образную неправильную форму. С ней соединены фары, что увеличивает визуальную ширину передней части. Сзади теперь одна сплошная фара через всю дверь багажника, как у Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro. Такое решение также должно визуально увеличивать ширину автомобиля.

На официальных снимках изображена полноприводная модель с индексом 390Т, которая комплектуется 2-литровым турбодвигателем. Отличительными особенностями этой версии являются наличие в отделке цветных, спортивных вставок и четырех патрубков выхлопной системы.

Tiggo 8 Pro получит совершенно новый дизайн интерьера, такой же, как у другой будущей новинки компании – Chery Omoda 5. Но несмотря на то, что салон совершенно новый, в нем будут общие черты с интерьерами актуальных моделей Chery (например, большой экран размером 24,6 дюйма, который объединяет в себе цифровую приборную панель и экран мультимедийной системы). Кроссовер станет первой моделью, в которой появится проекционный дисплей Chery W-HUD head-up display. Он сможет выводить на лобовое стекло данные с панели приборов, навигации, телефона и др. Также Tiggo 8 Pro будет оснащен 10 динамиками фирмы Sony.

Что касается линейки силовых агрегатов Tiggo 8 Pro, помимо уже упомянутого 2-литрового турбодвигателя с отдачей 254 л.с. (390 Нм), новый кроссовер получит версию с 1,6-литровым турбомотором Aсteco мощностью 197 л.с. (290 Нм), а также гибридную версию Kunpeng DHT hybrid. Стоит также отметить, что Tiggo 8 Pro будет оснащен системой полного привода Chery AWD, которая предоставит водителю выбор из 6 режимов движения: Normal (Обычный), Sport (Спортивный), Snow (Снег), Mud (Грязь), Off-Road (Пересеченная местность) и Eco (Экономичный).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года российские дилеры Chery начали продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 Pro c новым топовым пакетом оснащения Ultimate, который предлагается в комплектации Prestige в дополнении с доступными ранее пакетами Speedline и Dreamline. А недавно компания Chery сертифицировала в России полноприводную модификацию кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max.

О том, какие еще новинки из КНР могут прийти на российский рынок, а также о продажах и дилерах китайских марок в нашей стране, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Chery