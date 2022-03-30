В России числится почти 800 тысяч китайских легковых автомобилей

На территории РФ насчитывается 795 тыс. автомобилей китайских марок (на 1 января 2022 года), что составляет 1,7% от общего количества зарегистрированных легковых машин. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России».

Свыше четверти (28%) «китайцев» в нашей стране представлено маркой Chery – таких машин на начало года было зарегистрировано 221 тыс. единиц. Сопоставимые показатели имеют Lifan и Geely (154 тыс. и 152 тыс. шт. соответственно). 15% «китайского» парка принадлежит бренду Great Wall (119 тыс. шт.). В пятерку марок-лидеров попадает еще Haval (70 тыс. шт.). На долю легковых автомобилей всех остальных брендов из КНР суммарно приходится лишь 10%.

Самой популярной китайской моделью является Chery Tiggo – на начало нынешнего года числилось 57 тыс. таких автомобилей. На втором месте в этом рейтинге располагается Lifan X60 (54 тыс. шт.), на третьем – Great Wall Hover H3 (52 тыс. шт.). Совсем чуть-чуть от тройки лидеров отстает Lifan Solano (51,5 тыс. шт.), а замыкает ТОП-5 Great Wall Hover H5 с результатом в 35,5 тыс. единиц.

О том, какие легковые автомобили из КНР продавались в России за последние 15 лет, а также об их рыночных прогнозах, тенденциях и перспективах развития дилерских сетей, ожидаемых новинках, можно подробно узнать здесь.

Фото: Chery