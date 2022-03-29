Автозаводам продлили разрешение выпускать автомобили без «ЭРА-ГЛОНАСС»

Евразийская экономическая комиссия продлила разрешение автозаводам не оснащать все автомобили (за исключением машин для перевозки опасных грузов и специально предназначенных для детей), которые изготовлены на территории ЕАЭС, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» до 30 июня 2022 года включительно. Согласно данному решению, транспортные средства должны быть дооснащены «тревожной кнопкой» до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба Росстандарта. Как отмечается, в современных условиях подобное решение является одной из мер поддержки автопроизводителей, реализующих транспортные средства на территории России и стран ЕАЭС.

В настоящее время продажа неукомплектованных аппаратурой экстренного оповещения автомобилей допускается. Условием для этого является обязанность автопроизводителей провести отзывные кампании по дооснащению указанными устройствами реализованного транспорта. Сведения о необходимости дооснащения автовладельцы в обязательном порядке получат на стадии покупки и эксплуатации автомобилей. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» все меры в рамках отзывных кампаний проводятся за счет автопроизводителей.

Напомним, с 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть оборудованы модулями «ЭРА-ГЛОНАСС», с которых автоматически сообщается о ДТП и передаются точные координаты автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство приняло решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора для поддержки отечественных автопроизводителей. Так, срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года перенесен на декабрь, при этом предприятия автопрома, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года. Перенос сроков коснется предприятий, где трудится не менее 5 тыс. человек, и их дочерних компаний. Как отмечается, решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления. Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.

По данным Росстата, за два первых месяца 2022 года с российских конвейеров сошло 203 тыс. легковых автомобилей, что на 7,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в феврале было выпущено 107,9 тыс. машин – это на 13,8% меньше, чем годом ранее.



Фото: Kia