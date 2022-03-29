Tesla приостановила производство в Китае из-за карантина

Американский производитель электромобилей Tesla приостановил производство на заводе в Китае до 1 апреля из-за введенного в Шанхае карантина. Как сообщает агентство «Прайм», та часть города, где находится предприятие Tesla, была закрыта в связи с ростом числа случаев заболеваемости коронавирусом.

Производство Tesla в Китае является первым заводом компании за пределами США, в прошлом году на нем было произведено более половины электромобилей, которые поставляются в Европу и страны Азии. Сам же Китай является одним из ключевых рынков для Tesla.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Tesla планирует построить в этой стране второй завод, который будет расположен рядом с предприятием Gigafactory 3. На первом этапе Tesla намерена удвоить производственную мощность (до 1 млн машин в год), а долгосрочный план предусматривает увеличение объема выпуска в КНР до 2 млн электромобилей ежегодно. По данным китайских СМИ, в это расширение Tesla вложит примерно 1,2 млрд юаней (190 млн долларов), но сроки строительства второго предприятия пока не обозначены.

Напомним, завод Gigafactory 3, который выпускает электромобили с конца 2019 года, – это не только первое предприятие «Теслы» за пределами США, но еще и первая в китайском автопроме фабрика, которая полностью принадлежит зарубежной компании. Завод уже близок к выходу на плановую мощность в 500 тыс. электромобилей ежегодно: в прошлом году здесь выпущено 484 тыс. машин (Model 3 и Model Y), из которых около 160 тысяч ушли на экспорт (в основном в Германию и Японию).

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Фото: Tesla