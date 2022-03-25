Завод «БелДжи» досрочно возобновил выпуск автомобилей для России

Белорусский завод «БелДжи», который из-за перебоев с поставками сборочных комплектов приостановил работу с 16 марта до 1 апреля, на прошлой неделе частично возобновил производство автомобилей. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, на «БелДжи» поступил определенный объем комплектующих, благодаря чему было выпушено 300 автомобилей, которые предназначены для поставки в Россию. В основном, речь идет о кроссовере Geely Coolray. В свою очередь, собеседник, знакомый с операционной деятельностью завода «БелДжи», добавил, что непосредственно конвейер, по плану, начнет работать 1 апреля.

Стоит отметить, что временный простой на заводе «БелДжи» на отгрузку автомобилей с российского склада повлиял – машины поступают к дилерам в обычном режиме.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры Geely реализовали 4041 автомобиль, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что в феврале самой продаваемой моделью Geely на российском рынке впервые стал новый кроссовер Atlas Pro. Напомним, эта модель появилась в нашей стране в сентябре прошлого года и стала первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого гибрида», а с января 2022 года Geely Atlas Pro получил на российском рынке новую доступную модификацию с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

О том, как обстоит ситуация с автозавдами в России, можно узнать в нашей специальной хронике.

Фото: Geely