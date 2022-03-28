JAC привезет в Россию новый кроссовер S6

Компания JAC раскрыла подробности о новом кроссовере S6, сертификация которого для российского рынка уже началась. Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в пресс-службе JAC, в Китае эта модель представлена под названием Sehol QX с июня 2021 года. Кроссовер с размерами 4605 x 1890 x 1700 мм и колесной базой 2720 мм построен на новой модульной платформе MIS Haoxue. Он оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 л.с., который работает в сочетании с 6-ступечатой механической коробкой передач либо 6-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Привод только передний, но обе подвески независимые: спереди – Макферсон, сзади – «многорычажка».

В базовое оснащение JAC Sehol QX на китайском рынке, помимо прочего, входят круиз-контроль и автопарковщик. В более дорогих комплектациях предлагается LED-оптика, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, панорамная крыша, кондиционер, подогрев передних сидений и др. Стоимость модели в настоящее время составляет от 101,9 до 196,9 тыс. юаней, то есть, от 1,5 до 3 млн рублей по текущему курсу. Впрочем, есть вероятность, что дорогие версии до России могут не добраться.

Что касается внешности, то спереди у JAC Sehol QX темная фирменная решетка радиатора, поделенная на две части, ячеистая оптика и узкая полоска ДХО, которая тянется по всей ширине. Волнообразная боковая линия дополняется выштамповками, создающими на поверхности кузова игру теней. А сзади главной «фишкой» стал сплошной фонарь и оригинальный пластиковый обвес с псевдодиффузорами. Дополняет образ контрастная черная крыша. В интерьере обращает на себя внимание сдвоенный экран мультимедиасистемы, сенсор для управления климатом на тоннеле и селектор КП в виде шайбы.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд JAC в России включает кроссоверы S3 и S7, пикап T6, лифтбек J7 и электрический хэтчбек iEV7S.

О том, какие еще новинки из КНР могут прийти на российский рынок, а также о продажах и дилерах китайских марок в нашей стране, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: JAC