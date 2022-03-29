За 45 лет выпушено почти 2,5 млн внедорожников LADA Niva

Через неделю, 5 апреля, исполняется 45 лет с начала производства внедорожника ВАЗ-2121 «Нива», который сейчас называется LADA Niva Legend. За это время выпущено почти 2,5 млн автомобилей, из которых 700 тысяч было поставлено на экспорт более чем в 100 стран, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, «Нива» стала первым в мире внедорожником с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Под его капотом устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента.

LADA Niva Legend входит в число самых долгоживущих автомобилей в мире. За годы производства внедорожник неоднократно модернизировался: появлялись новые системы безопасности и комфорта, шасси было переработано для повышения управляемости в современных условиях движения. Кроме конструктивного обновления, LADA Niva Legend полностью сменила место производства: сварка, окраска и сборка автомобиля были перенесены на новые более современные линии, что позволило в значительной степени автоматизировать процессы изготовления кузова, применить окрасочные роботы и современные принципы сборки.

Напомним, с 2002 года, вазовский внедорожник продавался под названием LADA 4x4, а в начале прошлого года АВТОВАЗ вернул ему первоначальное название, и теперь модель представлена под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч. В настоящее время трехдверная LADA Niva Legend предлагается по цене от 818,9 тыс. рублей.

Во сколько обходится содержание этой модели (и не только) - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ