АВТОВАЗ наладит производство автомобилей LADA без электронных компонентов

АВТОВАЗ в ближайшие месяцы готовится вывести на рынок специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. По данным источников телеграм-канала «Русский автомобиль», изменения затронут модели LADA Granta, Niva Legend, Niva Travel и Vesta. А вот Largus и XRAY упрощать не планируется, поскольку они построены на платформе Renault-Nissan B0 и привязаны к поставщикам Renault.

Первой должна выйти на рынок «импортозамещенная» версия Granta, которая останется без ABS, ESP, подушек безопасности и системы экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, модель лишится одного или двух датчиков кислорода в выпускной системе, в результате чего экологический уровень понизится с нынешнего «Евро-5» до «Евро-2». Станет проще блок управления двигателем и его прошивка. Пул поставщиков Renault для этой модели заменят исключительно российскими компаниями. Под такие упрощенные автомобили Минпромторг РФ планирует ввести послабления в технический регламент. Напомним, для производственных площадок АВТОВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%.

Как сообщил ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, АВТОВАЗ подготовит приказ о создании единого автосборочного производства на базе трех ныне действующих. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» «Это дает большую возможность для маневра трудовыми ресурсами, по той или иной линии, которая будет укомплектована всеми необходимыми деталями, комплектующими», – отметил он. На сегодняшний день в Тольятти работают три автосборочных линии, производственная мощность которых составляет около 1500 автомобилей в сутки. Все три линии прошли модернизацию и работают в соответствии со стандартами Renault Group.

АВТОВАЗ сегодня – предприятие полного цикла, с собственной металлургией, прессовым производством, мощностями по изготовлению автокомпонентов, включая силовые агрегаты и шасси. Научно-технический центр АВТОВАЗа позволяет провести полную разработку автомобиля, от дизайн-проекта до подготовки к серийному производству.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ