Итальянский авторынок в феврале 2022 года продолжил двузначное падение

Автомобильный рынок Италии в феврале сократился на 22,6% и составил 110869 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFIA, может быть ликвидирован не ранее 2023 года. По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация автомобилей в Италии составила 218716 единиц (-21,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в феврале реализовал 16066 машин (-29,5%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 33,9% и составили 7265 единиц. На третьей строчке идет Peugeot с показателем 6931 реализованный автомобиль (-35,1%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Toyota (5896 шт., -26,2%) и Renault (5292 шт., -19,6%).

Автомобили этих (и не только) марок можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.

Фото: AutoWP.ru