В Словакии снова приостановил работу автозавод Volkswagen

28 марта стало известно о том, что автозавод Volkswagen, расположенный в столице Словакии, Братиславе, вновь приостановил свою работу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство SITA, причиной остановки стало отсутствие электронных компонентов, поставляемых из Украины.

Также отмечается, что это уже не первая в марте остановка производства словацкого завода Volkswagen. Так, в прошлый понедельник, 21 марта, предприятие тоже останавливало сборку автомобилей, частично возобновив ее лишь в среду. При этом завод в Братиславе и раньше испытывал сложности в выпуске автомобилей из-за недостатка электронных компонентов на мировых рынках. Но после начала военной спецоперации на Украине ситуация только ухудшилась.

Автозавод Volkswagen в Братиславе работает с 1991 года и сегодня считается одним из крупнейших автосборочных предприятий в Европе. Инвестиции немецкого концерна в словацкий завод составили 4,6 млрд евро. В настоящее время здесь выпускают такие модели как Volkswagen Touareg, Volkswagen up!, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupe, Skoda Karoq. Более чем за 30 лет на заводе в Братиславе было произведено свыше 6 млн автомобилей.

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Фото: Volkswagen Slovakia