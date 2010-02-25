GM-АВТОВАЗ провел дилерскую конференцию

GM-АВТОВАЗ в Дубае провел двухдневную конференцию дилеров, которая была посвящена итогам работы в 2009 году и планам на 2010 год.

Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе GM-АВТОВАЗ, на конференции обсуждалась общая ситуация на российском авторынке в 2009 году, итоги работы дилеров в прошедшем году, достижения дилеров в рамках корпоративных (флитовых) продаж, эффект программы льготного автокредитования, действия дилеров в рамках предстоящего эксперимента по утилизации транспортных средств, прогнозы и планы на 2010 год.

В течение 2009 года дилерская сеть СП увеличилась до 137 дилеров в 92 российских городах. При этом были подписаны соглашения с 13 новыми дилерами и разорваны отношения с 6. В 2010 году планируется увеличить дилерскую сеть в России до 150 дилеров. Кроме того, в прошлом году в странах СНГ GM-АВТОВАЗ подписал одно дистрибьюторское соглашение (автомобильная компания «Укравтоторг», Украина) и одно дилерское соглашение (компания «Мультимоторс», Белоруссия). Таким образом, на 1 января 2010 года дилерская сеть в ближнем зарубежье состояла из 3 дистрибьюторов и 8 дилеров в 9 странах.

Что касается маркетинговой стратегии GM-АВТОВАЗ, в 2010 году СП намерено проводить более активную политику по повышению осведомленности потребителей о произведенном в прошлом году обновлении интерьера и экстерьера Chevrolet Niva, упрочению позиций и повышению ценности бренда Chevrolet Niva. Новая маркетинговая политика предполагает также более тесную кооперацию с московским офисом General Motors (GM DAT CIS) и проведение серии федеральных и региональных мероприятий для представителей СМИ.