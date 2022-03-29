Рынок новых люксовых автомобилей в феврале вырос втрое

По итогам февраля 2022 года в России было куплено 73 новых автомобиля сегмента Luxury, что в 3,2 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года (23 шт.). Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую информацию АО «Электронный паспорт».

Лидерство в люксовом сегменте среди марок поделили между собой Bentley и Rolls-Royce – в последний зимний месяц россияне приобрели по 21 автомобилю обоих британских брендов. Немного отстает от них итальянский Maserati, продукция которого в феврале разошлась тиражом в 19 единиц. Также в прошлом месяце жители РФ купили 6 новых машин Ferrari, 5 – Lamborghini и 1 – Aston Martin.

В модельном рейтинге сегмента Luxury лидирует кроссовер Maserati Levante. Все 19 купленных в феврале автомобилей итальянской марки пришлось как раз на эту модель. Второе место здесь занял внедорожник Rolls-Royce Cullinan (12 шт.), а третье – Bentley Continental GT (11 шт.). Результаты других люксовых моделей составляют менее 10 купленных экземпляров.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев нынешнего года российский рынок новых «люксов» тоже показывает трехкратный рост. Так, за этот период его объем составил 110 машин – в 3,3 раза больше, чем в январе – феврале 2021 года (33 шт.).

Люксовые (и другие) автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Maserati