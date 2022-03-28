В России на 1000 жителей приходится 318 легковых автомобилей

На каждую тысячу россиян приходится 318 легковых машин, зарегистрированных в нашей стране на 1 января 2022 года. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России».

Если рассматривать этот показатель в разбивке по федеральным округам, то самый высокий уровень автомобилизации наблюдается на Урале – 333 автомобиля на 1000 жителей. Чуть ниже он в Северо-Западном ФО – 332 машины на 1000 жителей.

Еще в трех округах обеспеченность автомобилями выше, чем в среднем по стране, а именно: в Центральном ФО (329 шт.), Южном ФО (328 шт.) и Дальневосточном ФО (324 шт.).

В Поволжье (317 шт.) и Сибири (307 шт.) данный показатель ниже. А самая низкая обеспеченность легковыми машинами зафиксирована на Северном Кавказе – 233 на 1000 человек.

Об уровне обеспеченности автомобилями в субъектах РФ, а также о структуре автопарка (возрастной, марочной, модельной) и прогнозе его формирования можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ