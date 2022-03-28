Более 1200 автомобилей Audi попали под отзыв в России

Немецкий премиум-бренд Audi объявил об отзыве 1226 автомобилей в нашей стране. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзывная кампания затронет модели A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, Q8, произведенные в период с 2019-го по 2022 год.

В качестве причины отзыва называется недопустимое изменение углов схождения и/или развала колес задней оси, которое могло произойти после выполнения сервисных работ. Это в свою очередь может привести к повышенному и неравномерному износу шин задней оси и изменению ходовых качеств автомобиля. При этом пониженная или неравномерная высота протектора шины может обернуться потерей сцепления с дорогой, а износ шины до каркаса грозит внезапной потерей давления в шине.

На всех 1226 автомобилях Audi, которые попали под отзыв, будут проверены углы установки колес и, при необходимости, выполнен ремонт. Дилеры немецкого производителя известят владельцев таких автомобилей о необходимости проведения соответствующих работ в рамках отзывной кампании. Данные работы будут осуществляться бесплатно.

За 2 месяца 2022 года в России было реализовано 1772 новых автомобиля Audi (по данным АЕБ). Это на 29% меньше, чем в январе – феврале прошлого года.

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Фото: АВТОСТАТ