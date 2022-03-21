Автопроизводители начали сворачивать в России сервисы подписки

Иностранные автопроизводители начали останавливать работу фирменных сервисов аренды своих машин по подписке в России. Такие услуги уже не оказывают Volvo и Porsche, компания Audi сократила ассортимент с 11 до 3 моделей, пишет «Газета.Ru». Другие фирменные сервисы по подписке, в том числе Hyundai, Kia, Nissan и УАЗ, пока еще продолжают работу, но подтвердить планы по сохранению этого бизнеса в стране автопроизводители не готовы. В отличие от них, сервисы каршеринга уверенно заявляют о продолжении работы в сегменте долгосрочной аренды.

Эксперты не сомневаются – программы подписки в ближайшее время будут заморожены из-за неминуемого роста тарифов и дефицита машин. Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, в обычных условиях сервис долгосрочной аренды был для автокомпаний важным дополнительным инструментом сбыта машин, однако в условиях неопределенности с их дальнейшим производством эти программы, скорее всего, будут приостановлены, а машины, предлагавшиеся для подписки, вероятно, будут распродаваться.

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Фото: Volvo