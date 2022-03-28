Nissan выпустит семиместную версию кроссовера Magnite

Компания Nissan разработает семиместную модификацию субкомпактного кроссовера Magnite – самого дешевого SUV в линейке японской марки. Напомним, эту модель выпускают в Индии с конца 2020 года, и на данный момент она предлагается по цене от 500 тыс. рупий (около 725 тыс. рублей по актуальному курсу), пишет портал Autonews.ru.

По данным издания Autocar India, несмотря на добавление третьего ряда сидений, в компании не собираются вносить существенных изменений в дизайн и конструкцию модели длиной 4 метра. Дополнительные места удастся интегрировать за счет смещения заднего дивана и уменьшения объема багажного отделения. Таким образом, новый вариант Nissan Magnite сможет конкурировать в Индии с новой модификацией Kia Sonet. Весной прошлого года субкомпатная модель длиной всего 4125 мм получила версию с тремя рядами сидений.

Как ожидается, линейка двигателей новой версии Nissan Magnite останется без изменений. В нее входит 1-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 70 л.с., действующий с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Топовые версии модели укомплектованы 95-сильным наддувным мотором такого же объема, действующим вместе с вариатором. Привод – исключительно на передние колеса.

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Фото: autocarindia.com

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