Porsche к 2030 году планирует на 80% перейти на выпуск электромобилей | АВТОСТАТ

Porsche к 2030 году планирует на 80% перейти на выпуск электромобилей

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Porsche к 2030 году планирует на 80% перейти на выпуск электромобилей

Электрокары и гибриды в России
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Компания Porsche планирует к 2030 году довести выпуск автомобилей на электродвигателях до 80% от общего объема выпуска. Ранее штутгартский автопроизводитель рассчитывал, что в этот показатель будут входить не только электромобили, но и машины с гибридным двигателем, пишет агентство «Финмаркет». «Будущее Porsche – электрическое», – подчеркнул главный исполнительный директор Porsche AG Оливер Блуме.

Улучшение прогноза связано с тем, что по итогам прошлого года продажи электроверсий Taycan, который в настоящее время является единственным электрокаром Porsche, превысили продажи культовой спортивной модели 911. Так, число реализованных в 2021 году Taycan в электрической конфигурации составило 41296 единиц, модели 911 – 38464 штук. Это рекордные показатели для обеих моделей. В итоге на долю Taycan пришлось 14% от общего числа проданных автомобилей.

Porsche намерен начать выпуск электрической версии Macan в 2023 году и модели 718 к 2025 году. Также планируется производство гибридной версии 911, но глава Porsche не уточнил, когда именно.

Эти и некоторые другие электромобили можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Porsche

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилипремиум-маркиporsche

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