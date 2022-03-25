Российский рынок электромобилей с пробегом в феврале увеличился более чем вдвое

По итогам февраля 2022 года в России было куплено 852 подержанных электрокара, что в 2,1 раза больше, чем год назад. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев соответствующую статистику* по вторичному рынку легковых автомобилей.

Почти половина (49%) рынка б/у электромобилей приходится на продукцию Nissan. Так, в последний месяц зимы россияне приобрели 416 подержанных экземпляров модели Nissan Leaf, что на 25% больше, чем годом ранее. На втором месте марочного рейтинга располагается Tesla (235 шт.), перепродажи которой увеличились в 10 раз. На эти две марки приходится три четверти вторичного рынка электрокаров в РФ.

С большим отставанием, третью позицию среди брендов занимает Porsche с результатом в 42 купленных электромобиля с пробегом. Немного отстает от него BMW (39 шт.), показатель которого вырос вдвое. А замыкает пятерку лидеров Audi (19 шт.).

Как уже сообщалось выше, самой популярной моделью среди б/у электромобилей является Nissan Leaf. Второе место в модельном рейтинге по итогам февраля заняла Tesla Model 3, которая разошлась тиражом в 101 подержанный экземпляр. Далее следуют еще две модели Tesla – Model Y и Model S (67 и 50 шт. соответственно). Последним в ТОП-5 финиширует Porsche Taycan (42 шт.).

Что касается итогов двух месяцев нынешнего года, то за этот период жители РФ приобрели 1485 электрокаров с пробегом. И это на 91% больше, чем в январе – феврале 2021 года.

О тенденциях и перспективах развития российского рынка электромобилей и гибридов читайте в нашем специальном отчете.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: АВТОСТАТ