АВТОВАЗ объединит три автосборочных производства в Тольятти

АВТОВАЗ подготовит приказ о создании единого автосборочного производства на базе трех ныне действующих. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Это дает большую возможность для маневра трудовыми ресурсами, по той или иной линии, которая будет укомплектована всеми необходимыми деталями, комплектующими», – отметил он.

На сегодняшний день в Тольятти работают три автосборочных линии, производственная мощность которых составляет около 1500 автомобилей в сутки. Все три линии прошли модернизацию и работают в соответствии со стандартами Renault Group.

АВТОВАЗ сегодня – предприятие полного цикла, с собственной металлургией, прессовым производством, мощностями по изготовлению автокомпонентов, включая силовые агрегаты и шасси. Научно-технический центр АВТОВАЗа позволяет провести полную разработку автомобиля, от дизайн-проекта до подготовки к серийному производству.

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Фото: АВТОВАЗ