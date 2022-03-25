АВТОВАЗ объединит три автосборочных производства в Тольятти

АВТОВАЗ подготовит приказ о создании единого автосборочного производства на базе трех ныне действующих. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Это дает большую возможность для маневра трудовыми ресурсами, по той или иной линии, которая будет укомплектована всеми необходимыми деталями, комплектующими», – отметил он.
На сегодняшний день в Тольятти работают три автосборочных линии, производственная мощность которых составляет около 1500 автомобилей в сутки. Все три линии прошли модернизацию и работают в соответствии со стандартами Renault Group.
АВТОВАЗ сегодня – предприятие полного цикла, с собственной металлургией, прессовым производством, мощностями по изготовлению автокомпонентов, включая силовые агрегаты и шасси. Научно-технический центр АВТОВАЗа позволяет провести полную разработку автомобиля, от дизайн-проекта до подготовки к серийному производству.
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Фото: АВТОВАЗ
-Научно-технический центр АВТОВАЗа позволяет провести полную разработку автомобиля, от дизайн-проекта до подготовки к серийному производству.
- так пусть разрабатывает и выпускает. Кто против? Почему российский автомобиль завязан на французской политике? Почему мы до сих пор используем двигатель, который старше меня, который устарел уже двадцать лет назад?
Мы "всё можем", только ничего не делаем. Мистика.
Максим