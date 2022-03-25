Audi приостановила выпуск восьми моделей из-за ситуации на Украине

Компания Audi вынуждена на несколько недель приостановить производство восьми моделей в Европе из-за нехватки компонентов на фоне ситуации на Украине. По данным издания Automobilwoche, речь идет о «существенно увеличенных сроках поставок» моделей A4, A5, A6, A7, купе и кабриолетов TT, кроссоверов Q7 и Q8, а также электромобилей Q4 e-tron. Предполагается, что постепенный перезапуск производства этих автомобилей произойдет в начале или середине апреля. Остальные модели Audi на данный момент доступны дилерам для заказа, однако их количество ограничено, пишет портал Autonews.ru.

Ранее уже сообщалось, что концерн Volkswagen, куда входит марка Audi, столкнулся с серьезными проблемами из-за нехватки комплектов электропроводки украинского производства. Выпуск автомобилей на своих европейских заводах приостанавливали бренды Volkswagen, Porsche, Skoda и Cupra. Дефицит комплектующих из-за нарушенных цепочек поставок затронул как автомобили с классическими двигателями внутреннего сгорания, так и гибриды с электрокарами.

В начале марта руководство Volkswagen приняло решение приостановить производство автомобилей марок Volkswagen и Skoda в России на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде. Кроме того, были прекращены поставки всех автомобилей немецкого концерна из-за рубежа.

Какие из моделей Audi лучше других сохраняют свою остаточную стоимость - читайте здесь.

Фото: Audi