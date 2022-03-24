КАМАЗ предложит покупателям грузовики класса «Евро-2»

КАМАЗ с апреля 2022 года предложит своим дилерам грузовики поколения К3 с двигателями экологического класса «Евро-2». Представитель компании подтвердил газете «Ведомости» такие планы. При этом поставить такую технику на учет в России пока невозможно.

Грузовики экокласса «Евро-2» КАМАЗ производит и сейчас, но мелкосерийными партиями. В основном это «автомобили двойного назначения», а также экспорные поставки в страны Африки и Латинской Америки. Всего за 2021 год было выпущено 1000-1500 таких машин при общем объеме в 44136 грузовиков.

Между тем, несмотря на остановку поставок импортных компонентов, КАМАЗ продолжает производство автомобилей поколения К4 и К5. Так, в марте в общей сложности будет выпущено 537 автомобилей нового модельного ряда, в том числе 315 единиц поколения К4 и 222 – поколения К5. План на апрель по сборке К4 и К5 определен в количестве 125 единиц, в том числе 55 тягачей КАМАЗ-54901. В мае планируется производство 214 автомобилей поколения К4. Как отмечается, автомобили КАМАЗ нового модельного ряда востребованы на российском рынке, и продолжается их отгрузка в дилерскую сеть, однако лимитирующим фактором производства пока является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Кроме того, сегодня топ-менеджментом компании предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца текущего года.

Фото: КАМАЗ