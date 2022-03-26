Toyota в феврале 2022 года снизила продажи в России на 1%

Российские дилеры Toyota в феврале реализовали 7568 автомобилей, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Toyota на российском рынке составили 13694 машины (+6%). В результате Toyota заняла пятое место всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,6% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в феврале стал кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 12% и составили 3003 экземпляра. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 1786 покупателей (-3%). Стоит отметить, что обе модели сохраняют лидерство в своих сегментах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», петербургский завод Toyota с 4 марта 2022 года приостановил свою работу в связи с задержками поставок комплектующих. Напомним, на предприятии в Санкт-Петербурге выпускаются бестселлеры Toyota на российском рынке – кроссовер Toyota RAV4 и бизнес-седан Camry. Что касается импортных моделей, на текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. «Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», – заявили в пресс-службе «Тойота Мотор».

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Toyota