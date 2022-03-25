АВТОВАЗ перейдет на сокращенный режим работы

В связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокрашенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа, сообщает пресс-служба компании.

Для сохранения уровня доходов сотрудников в период 4-дневной рабочей недели, руководство АВТОВАЗа совместно с губернатором Самарской области обратились за поддержкой в правительство России с просьбой о выделении средств для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке Индустриального парка АВТОВАЗа, с оплатой 5-го дня за счет средств федерального бюджета. Данные средства уже выделены.

Как отмечается, с начала текущего года АВТОВАЗом были приняты все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива. В частности, компания приняла решение о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года, что позволит накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 22378 автомобилей LADA – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 40423 машины, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19,6% против 23,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Стоит отметить, что в феврале АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в специальном черном исполнении [BLACK] и c расширенным набором опций. Кроме того, на заводе «LADA Ижевск» стартовало серийное производство обновленной LADA Vesta, которая ожидается в продаже к середине года. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей.

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Фото: АВТОВАЗ