Geely приостановила сборку на заводе «БелДжи», но продолжает отгрузку российским дилерам

Компания Geely приостановила производство автомобилей на заводе «БелДжи» в Белоруссии. Предприятие, где налажена сборка кроссоверов Atlas Pro и Coolray, простаивает с 16 марта по 1 апреля. По официальной версии, остановка конвейера связана с разрывом логистических связей и задержкой поставок сборочных деталей. На отгрузку автомобилей с российского склада пауза пока не повлияла – машины поступают к дилерам в обычном режиме, сообщили порталу Motor.ru в пресс-службе Geely.

При этом в Geely допускают, что проблемы с логистикой могут повлиять на планы марки по выводу новинок на российский рынок. В нынешнем году, помимо моноприводной версии Atlas Pro, в России должен появиться новый флагман – среднеразмерный кроссовер Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке. Начало продаж Geely Monjaro намечено на второе полугодие 2022 года, а сейчас россиянам доступны четыре кроссовера: Tugella, Coolray, Atlas Pro и Atlas прошлой генерации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2022 года самой продаваемой моделью Geely на российском рынке впервые стал новый кроссовер Atlas Pro. Напомним, эта модель появилась в нашей стране в сентябре прошлого года и стала первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого гибрида», а с января 2022 года Geely Atlas Pro получил на российском рынке новую доступную модификацию с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

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Фото: Geely