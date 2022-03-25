Испанский авторынок в феврале 2022 года продолжил рост

Испанский авторынок в феврале увеличился на 6,6% и составил 62103 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года, и по сравнению с «доковидным» февралем 2019-го нынешний результат оказался на 38% хуже. Во многом это связно с продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFAC, в течение 2022 года будет постепенно сокращаться. В связи с этим в ассоциации прогнозируют по итогам нынешнего года продажи в диапазоне 900 – 970 тыс. машин, в зависимости от развития ситуации. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи автомобилей в этой стране составили 104480 единиц (+4,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в Испании автомобильной маркой в феврале стал местный SEAT, реализовавший 5725 автомобилей (+16,3%). На втором месте идет Toyota, чей результат составил 5620 машин (+24%). Третью строчку занимает Peugeot, который снизил продажи на 18,6% до 5023 единиц. Замыкают пятерку лидеров на этот раз Kia (4725 шт., +55,7%) и Volkswagen (4403 шт., -2,5%).

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Фото: AutoWP.ru