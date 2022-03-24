АВТОВАЗ сократит долю импортных деталей в автомобилях LADA | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ сократит долю импортных деталей в автомобилях LADA

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АВТОВАЗ намерен сократить долю импортных деталей в автомобилях LADA

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АВТОВАЗ ведет активную работу по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны покупателям в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Так, для производственных площадок АВТОВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%. Напомним, бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и Niva. АВТОВАЗ занимает 20% российского рынка легковых автомобилей. Производственные площади Группы расположены в Тольятти и Ижевске.

О том, насколько выгодны эти (и другие) автомобили во владении можно рассчитать при помощи специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводстволокализациясанкцииlada

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