Ford готовит семь новых электромобилей для Европы

Компания Ford к 2024 году выведет на европейский рынок семь новых электромобилей. В сегменте легковых моделей новинками станут два кроссовера – среднеразмерная и «спортивная» модель – которые построят на платформе MEB концерна Volkswagen. Выпуск электромобилей наладят на заводе в Кельне, пишет газета «Коммерсант». В Румынии, где производят кроссовер Ford Puma, также организуют сборку электрической версии этой модели, которая станет третьей новинкой среди легковых электромобилей.

В 2023 году появятся два новых коммерческих электромобиля – фургон Ford Transit Custom и микроавтобус Ford Tourneo Custom – которые будут выпускать в Турции. Годом позже в Румынии наладят сборку еще двух новых электромобилей, грузового Transit Courier и пассажирского Tourneo Courier.

Напомним, ранее стало известно, что американский автопроизводитель создаст два отдельных подразделения, одно из которых – Ford Model E – будет заниматься электромобилями, а второе – Ford Blue – автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Оба бизнеса продолжат работать в рамках одной компании, но у каждого из них будут собственное руководство и отдельная финансовая отчетность.

Какие электромобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Ford