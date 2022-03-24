Петербургские автозаводы могут возобновить работу до конца марта

Петербургские автозаводы планируют возобновить производство автомобилей в конце марта. Об этом агентству «ТАСС» сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, добавив, что предприятия автопрома города находятся в вынужденном простое из-за нарушения логистических цепочек и нехватки комплектующих. При этом, по его словам, одно предприятие уже запустилось, однако какое именно – чиновник не сказал. На момент подготовки материала на запрос агентства «АВТОСТАТ» в пресс-службах петербургских заводов Hyundai, Toyota и Nissan комментарии не предоставили.

Напомним, автозаводы Санкт-Петербурга выпускают 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, NissanX-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta,Kia Rio и Kia Rio X.

Эти и другие модели можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Toyota