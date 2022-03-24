Группа Renault может пересмотреть свою долю в АВТОВАЗе

Группа Renault рассматривает возможные варианты, касающиеся ее доли в АВТОВАЗе, но при этом обещает действовать ответственно в отношении 45 тыс. своих сотрудников в России. Как говорится в официальном заявлении автопроизводителя, Renault Group уже выполняет все необходимые меры, чтобы выполнять международные санкции.



«В отношении последнего заявления Группы Renault, руководство Группы АВТОВАЗ внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами компании. За последние недели были приняты все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива 40800 сотрудников. В частности, компания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4 – 24 апреля, во время которого мы приложим максимум усилий для восстановления наших цепочек поставок. Кроме того, ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы. Группа АВТОВАЗ стремится выполнять свои обязательства перед своими сотрудниками, поставщиками, дилерами и партнерами на всей территории Российской Федерации и на экспортных рынках», – говорится в сообщении Группы «АВТОВАЗ».

Напомним, до конца 2021 года владельцем 100% АВТОВАЗа была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., госкорпорации «Ростех» (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акций АВТОВАЗа в российскую юрисдикцию, под эгиду новой совместной компании – «Лада Авто Холдинг», доли в которой у акционеров не изменились.

В январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

Согласно плану, к 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в 2021 году.

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Фото: АВТОВАЗ