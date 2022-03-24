Yokohama приостановит производство шин в России

Японская компания Yokohama Rubber Company заявила о постепенной остановке производства на своем российском дочернем предприятии по производству легковых шин «Йокохама РПЗ» в Липецкой области в связи с текущей ситуацией и трудностями с закупкой сырья.

В свою очередь, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в телеграм-канале, что различные ведомства готовы помочь предприятию с адаптацией к новым условиям логистики. «Готовы оказывать содействие по линиям Минпромторга и Минтранса, чтобы ускорить процесс доставки материалов», – заявил глава региона.

Он также сообщил, что компания намерена сохранить штат сотрудников на липецком предприятии. «Руководство заверило, что компания заинтересована в том, чтобы все сотрудники продолжили работу на заводе. Будем контролировать», – отметил Артамонов. В региональной администрации агентству «Интерфакс» уточнили, что на заводе работают около 760 человек.

ООО «Йокохама Р.П.З.», являющееся компанией-производителем автомобильных шин с 87% уставного капитала, инвестированными Yokohama Rubber Co. Ltd, и 13%, принадлежащими ITOCHU Corporation, была основана в 2008 году на территории Особой экономической зоны «Липецк», расположенной в Грязинском районе Липецкой области. Строительство завода по производству шин Yokohama началось в марте 2010 года. Открытие предприятия состоялось 30 мая 2012 года, инвестиции в проект составили 26,7 млрд рублей. Производственные мощности завода составляют 1,8 млн шин в год. В ноябре 2014 года завод «Йокохама Р.П.З.» в Липецке начал производство шин для первичной комплектации легковых автомобилей.

Самая актуальная информация по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами содержится в маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна».

Фото: Yokohama