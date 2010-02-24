Продажи иномарок на Урале упали почти в 3 раза

Общий объем продаж иномарок в Уральском федеральном округе (УФО) по итогам 2009 года составил 83,5 тысяч, что на 62% меньше, чем в 2008 году (217,9 тыс.). Также снизилась на 0,3% до 8,2% доля округа в общем объеме реализации новых иномарок в России.

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что все четыре области УФО оказались на верхних позициях рейтинга областей, наиболее пострадавших от кризиса в прошедшем году. Так, продажи новых иномарок в Челябинской области сократились в 2,8 раза, в Свердловской - 2,6, в Тюменской и Курганской в 2,5 раза.

В общем рейтинге федеральных округов по итогам 2009 года УФО уступил позицию Южному ФО и оказался на пятом месте. "Урал - промышленный регион, поэтому снижение производства во время кризиса сильно отразилось на покупательской способности населения", - отмечает Андрей Топтун, начальник отдела аналитики агентства "АВТОСТАТ".