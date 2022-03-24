Renault объявила о приостановке работы завода в Москве

Совет директоров Renault Group на вчерашнем заседании принял решение приостановить работу завода Renault в Москве. Об этом говорится в официальном заявлении автопроизводителя. В нем также указано, что группа рассматривает возможные варианты, касающиеся ее доли в АВТОВАЗе, но при этом обещает действовать ответственно в отношении 45 тыс. своих сотрудников в России. Как отмечается, Renault Group уже выполняет все необходимые меры, чтобы выполнять международные санкции. На момент подготовки материала на запрос агентства «АВТОСТАТ» в пресс-службе Renault Россия комментарий не предоставили.

Напомним, в настоящее время на заводе Renault в Москве выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana. Производственная мощность предприятия составляет 188 тыс. автомобилей в год. Общий объем вложений Renault в московский завод достигает 480 млн евро. Предприятие отвечает высоким стандартам качества и производственных процессов, в том числе благодаря высокому уровню роботизации и инновациям.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ можно найти тут.

Фото: Renault