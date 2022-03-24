Стали известны характеристики российских электрокаров Evolutе

Модельная линейка нового бренда Evolute будет состоять из пяти электрокаров. Их выпуском будет заниматься компания «Моторинвест» на заводе в Липецкой области. Согласно условиям СПИКа, инвестиции в проект за 11 лет составят более 13 млрд рублей, за это время планируется выпустить свыше 242 тыс. электромобилей, пишет портал Autonews.ru.

Так, клиентам предложат «зеленый» седан под названием I-Pro. Четырехдверку длиной в 4680 мм оборудуют электромотором мощность 150 л.с. Разгон до «сотни» займет у автомобиля 9,9 секунды, запас хода у седана – 420 км.

Также под маркой Evolute выпустят минивэн I–Van длиной 5,1 метра. В движение машину будет приводить 123-сильный электромотор. На одном заряде автомобиль сможет проезжать до 410 км. Пополнить заряд батарей с помощью системы быстрой зарядки до 80% можно будет всего за 35 минут.

Кроссовер I-Joy поступит в продажу с единственным электромотором мощностью 163 л.с. Автомобиль сможет проехать без подзарядки 405 км. Разгон до 100 км/ч займет у 4,4-метрового I-Joy 8,9 секунды.

Вседорожник I-Jet длиной 4,7 метра получит установку мощность в 693 л.с. Максимальная скорость машины – 230 км/ч, запас хода у кроссовера достигает 500 км.

Топовый кроссовер линейки Evolute пока не получил своего названия. На данный момент известно, что машина будет оснащаться 695-сильной установкой и сможет проехать на одном заряде до 750 км.

Напомним, ранее компания «Моторинвест», Минпромторг РФ и правительство Липецкой области подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Как отмечается, внедрение и разработка технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей осуществляется в рамках реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе 2021 года правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, разработанную Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России. Принятый документ поможет сформировать условия для производства и использования электротранспорта в России, позволит отечественным производителям занять свою нишу на глобальном рынке.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. По итогам второго (2025 – 2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых «быстрых» с мощностью 150 кВт не менее 28 тысяч. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Реализация концепции позволит не только создать в стране новую высокотехнологичную отрасль по производству электромобилей и обеспечить формирование необходимой инфраструктуры для комфортного использования таких транспортных средств, но и будет способствовать развитию на территории России «вытягивающих» технологий в сфере производства электроавтомобилей (включая силовую и управляющую электронику), батарей и их компонентной базы (в том числе в части производства ячеек для батарей, катодных и анодных материалов), а также водородных топливных элементов.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: insideEVs.ru

