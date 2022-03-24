Рынок автомобилей с пробегом в феврале сократился на 6,5%

В последний зимний месяц 2022 года жители России стали обладателями 377 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 6,5% меньше, чем в феврале 2021-го. Такие результаты получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Эксперты агентства отмечают, что российский вторичный рынок падает на протяжении последних нескольких месяцев (с октября 2021 года). Во многом это связано с тем, что на фоне начавшегося в прошлом году дефицита новых машин люди активнее мониторили «вторичку» и покупали подержанные автомобили. Соответственно предложений о продаже б/у машин сейчас стало заметно меньше. Кроме этого, в последних числах февраля, а именно после начала военной спецоперации на Украине, многие продавцы стали снимать объявления о продаже своих автомобилей – из-за возможного риска обесценивания денег.

В феврале россияне приобрели 87,4 тыс. подержанных легковых автомобилей LADA, которые остаются самыми популярными на вторичном рынке. Вдвое меньше было куплено б/у машин Toyota (42,2 тыс. шт.). Также устойчивым спросом пользуются автомобили с пробегом марок Hyundai (20,1 тыс. шт.), Nissan (19,7 тыс. шт.) и Kia (19,1 тыс. шт.).

Если в 2021 году самой популярной моделью вторичного рынка был Ford Focus, то в нынешнем году здесь лидирует хэтчбек LADA 2114. В феврале он разошелся тиражом в 8,6 тыс. единиц. На втором месте по предпочтениям россиян находится седан LADA 2170 с результатом 7,8 тыс. экземпляров. И только потом в рейтинге располагаются иномарки: Hyundai Solaris (7,7 тыс. шт.), Ford Focus (7,7 тыс. шт.) и Kia Rio (7,4 тыс. шт.).

Более подробная информация о состоянии вторичного рынка в феврале и по итогам двух месяцев 2022 года содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ