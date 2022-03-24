Выпуск легковых автомобилей в феврале 2022 года снизился на 14%

По данным Росстата, за два первых месяца 2022 года с российских конвейеров сошло 203 тыс. легковых автомобилей, что на 7,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в феврале было выпущено 107,9 тыс. машин – это на 13,8% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что завод «ЛАДА Ижевск» в прошлом месяце начал производство обновленной LADA Vesta. А на «Автоторе» стартовала сборка кроссовера Kia Sportage пятого поколения.

Производство грузовых автомобилей в январе – феврале составило 26,1 тыс. единиц, что на 26,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17,5 тыс. грузовиков – это на 16,6% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в феврале увеличил производство на 12,4%, выпустив 4052 машинокомплекта.

О перспективах развития российского автопрома читайте здесь.

Фото: АВТОВАЗ