Мировой автопром может недосчитаться 25 млн машин из-за кризиса на Украине

Аналитики оценили потери автомобильной промышленности от военной спецоперации на Украине и ее последствий. Так, специалисты аналитической компании S&P Global Mobility постарались учесть проблемы с цепочками поставок, рост цен на энергоносители и сырье, а также остановки конвейеров из-за дефицита компонентов.

По самому оптимистичному прогнозу автоконцерны недовыпустят 2,6 миллиона машин в течение двух лет, но ситуация еще может ухудшиться, пишет портал Motor.ru. В S&P Global Mobility полагают, что при наихудшем раскладе сокращение производства автомобилей в 2022 – 2023 году достигнет 4 млн единиц.

Аналитики подчеркивают, что проблемы у автопроизводителей по всему миру – в России и Украине обвалился спрос на новые машины, в Европе обострились проблемы с нехваткой комплектующих, в основном микрочипов и жгутов проводки.

В Северной Америке производство легковых автомобилей снизится на 480 тыс. единиц в 2023 году и на 549 тыс. штук в 2023-м, считают в S&P Global Mobility. Местные автопроизводители пострадают от разрыва цепочек поставок и продолжающегося кризиса полупроводников.

Вдобавок, на автомобильный рынок может повлиять рост цен на бензин и дизельное топливо. В перспективе может возникнуть дефицит палладия, ведь Россия – крупнейший экспортер этого металла.

Экономические и политические последствия военной спецоперации приведут к тому, что мировые производители автомобилей недовыпустят почти 25 млн машин до 2030 года, прогнозируют в S&P Global Mobility.

Среди возможных причин сокращения производства не упомянута пандемия коронавируса, хотя влияние болезни на бизнес-процессы не стоит недооценивать. К примеру, в Китае на этой неделе остановили конвейеры заводов Volkswagen и Toyota.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в "Календаре новинок".