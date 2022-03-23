Автомобили Chery и EXEED снова доступны по программе беспроцентной рассрочки от Совкомбанка

23 марта ПАО «Совкомбанк» и АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» возобновляют сотрудничество по программе «Авторассрочка по карте Халва». Таким образом, в рамках финансовых программ Chery Finance и EXEED Finance автомобили марок Chery и EXEED можно снова приобрести в беспроцентную рассрочку по карте «Халва».

Как сообщает пресс-служба Совкомбанка, автомобили Chery и EXEED доступны для покупки в беспроцентную рассрочку на срок от 12 до 18 месяцев. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, составляет 4,9 млн руб., минимальная – 90 тыс. руб. При этом первоначальный взнос не обязателен. В качестве документов для оформления рассрочки достаточно иметь только паспорт. Решение о ее предоставлении принимается в течение одного часа.

Также стоит отметить, что обязательным условием сохранения беспроцентной рассрочки является совершение не менее 5 покупок на сумму более 10 тыс. рублей по карте «Халва» ежемесячно. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита.

Программа авторассрочки не требует оформления дополнительных финансовых продуктов, кроме ОСАГО и КАСКО, которые можно приобрести в любой страховой компании или дилерском центре – партнере. Программа «Авторассрочка по карте Халва» доступна во всех официальных дилерских центрах марок Chery и EXEED в России.

«Мы рады объявить о возобновлении программы «Авторассрочка» для новых автомобилей EXEED и CHERY в рамках партнерства с компанией «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС». Авторассрочка – уникальный для авторынка банковский продукт, базирующийся на карте рассрочки «Халва». Программа абсолютно бесплатна для клиента, по ней нет никаких скрытых платежей или комиссий дилеру, страховой компании или банку. Возобновление программы в настоящее время поможет клиентам, столкнувшимся с одновременным ростом стоимости автомобилей и процентных ставок по кредитам, а также предоставит автодилерам востребованный рыночный инструмент для привлечения и сохранения клиентского трафика. Мы уверены, что реализация программы в партнерстве с одним из наиболее динамично развивающихся брендов российского автомобильного рынка, компанией «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», существенно укрепит позиции банка и марок Chery и EXEED в сегменте авторитейла», – подчеркнул Артем Языков, управляющий директор Совкомбанка.

«Мы стремимся предоставлять максимально выгодные условия приобретения автомобилей марок Chery и EXEED, поэтому готовность банка возобновить действие программы «Авторассрочка» на прежних условиях и в нынешней сложной экономической ситуации является доказательством тождественности взглядов», – прокомментировал Владимир Шмаков, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС».

Фото: Совкомбанк